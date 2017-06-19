Еще четыре инновационных центра творчества молодежи появятся в Подмосковье

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Четыре новых центра молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) появятся в Подмосковье - в Одинцове, Балашихе, Пущине и Фрязине - к ноябрю 2017 года к дополнительно уже работающим в Дубне, Протвине, Дмитрове и Жуковском. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.
"Все ЦМИТы уже заключили соглашения о сотрудничестве со школами, ведущими вузами, особыми экономическими зонами. Таким образом, мы развиваем инновационный сектор в разрезе технологического образования и предпринимательства", - приводятся в сообщении слова министра инвестиций и инноваций региона Дениса Буцаева.
Новый ЦМИТ в Пущине "Биотехникум" будет специализироваться на биоинформационных технологиях и бионике, а в Балашихе "BALASHIHA FAB LAB" - на 3D-моделировании, роботехнике, 3D-сканировании, 3D-моделировании, 3D VR технологиях, отмечается в пресс-релизе.
Центр "Ноосфера Фрязино" будет состоять из лаборатории материаловедения, прототипирования, электроники и робототехники, современных транспортных средств и систем, IT технологий и технологического менеджмента. Одинцовский ЦМИТ "Роболатория" станет развитием проекта "Школьный проектный инкубатор", получившего премию губернатора Московской области "Наше Подмосковье" в 2016 году.
Центры будут созданы на базе государственно-частного партнерства, сообщалось ранее. Московская область со своей стороны предоставит субсидии в 7 млн рублей на их возведение - всего 28 млн рублей. Власти Подмосковья планировали создать еще четыре ЦМИТа к осени 2017 года на основании заявок от муниципальных образований области.
Всего в конкурсном отборе приняли участие 14 заявок из 13 муниципалитетов региона.
Первые ЦМИТы в Подмосковье начали появляться в 2015 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Такие центры должны обеспечить доступ молодежи к высокотехнологичному оборудованию на базе малых и средних предприятий региона и позволить приобрести навыки 3D-проектирования и изготовления прототипов изделий.
Центры сотрудничают с научно-производственными и образовательными учреждениями Московской области. Целевая аудитория центров - школьники и студенты младших курсов.