Власти Подмосковья зарезервировали дополнительные земли для Mercedes под расширение завода

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Власти Московской области зарезервировали дополнительные площади для компании Mercedes-Benz, необходимые для будущего расширения производства автомобилей, которое планируют запустить в 2019 году. Об этом сообщил во вторник журналистам губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на торжественной церемонии закладки первого камня в основание завода автомобильной компании в Солнечногорском районе.

"Это правда, что мы зарезервировали дополнительные территории для партнеров Mercedes, для самой корпорации, чтобы они могли развиваться и не чувствовали себя стесненными в нашей стране", - сказал он.

Воробьев добавил, что создание завода Mercedes в солнечногорском индустриальном парке Есипово сделает производственную площадку более привлекательной для будущих инвесторов.

"У нас действительно после прихода Mercedes Есипово стало особой зоной, но не потому, что здесь особые таможенные или экономические режимы, а потому что многие компании хотели бы располагаться рядом с мировым флагманом автомобилестроения", - пояснил глава Подмосковья.

Немецкий автоконцерн Daimler на Петербургском экономическом форуме в июне 2016 года заключил с правительством Московской области соглашение о строительстве завода Mercedes-Benz в индустриальном парке Есипово в Солнечногорском районе Подмосковья. Инвестиции в проект оценивались в €300 млн, а производственные объемы - в 25-30 тыс. автомобилей в год. Запустить завод планируют в 2019 году, а первые автомобили должны сойти с конвейера в I полугодии 2019 года.

Предприятие будет выпускать четыре модели машин. Строительство завода Mercedes в Подмосковье позволит создать 1,5 тыс. рабочих мест.