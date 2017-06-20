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Mercedes-Benz запустит социальный проект в Подмосковье

Москва Московская область
20 июня, 13:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

О подробностях реализации социального проекта пока не сообщается

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Автоконцерн Daimler, строящий завод Mercedes-Benz в Солнечногорском районе Московской области, запустит в Подмосковье социальный проект, подробности которого будут раскрыты позже. Об этом сообщил во вторник губернатор региона Андрей Воробьев на торжественной церемонии закладки первого камня в основание будущего завода.

"Еще не построен завод, но команда Mercedes обратилась к нам о совместной реализации знакового социального проекта в Подмосковье", - сказал он, добавив, что подробности будут обнародованы позже.

Немецкий автоконцерн Daimler на Петербургском экономическом форуме в июне 2016 года заключил с правительством Московской области соглашение о строительстве завода Mercedes-Benz в индустриальном парке Есипово в Солнечногорском районе Подмосковья. Инвестиции в проект оценивались в 300 млн евро, а производственные объемы - в 25-30 тыс. автомобилей в год. Запустить завод планируют в 2019 году, а первые автомобили должны сойти с конвейера в I полугодии 2019 года.

Предприятие будет выпускать четыре модели машин. Строительство завода Mercedes в Подмосковье позволит создать 1,5 тыс. рабочих мест.

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