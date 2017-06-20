Полиция возбудила дело в отношении пьяного мужчины, стрелявшего в окно дома в Подмосковье

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело в отношении нетрезвого мужчины, стрелявшего в окно жилого дома в Каширском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"На территории городского округа Кашира-2 у одного из жилых домов неизвестный мужчина произвел выстрел в окно квартиры. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет", - сообщила она.

Местный житель, стрелявший в окно, был сразу же обезврежен и задержан сотрудниками полиции, которые установили, что хулиган находился в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавших в результате инцидента нет.

"При проведении обыска по месту его проживания сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты обрез охотничьего ружья и две стреляные гильзы. Изъятое направлено на исследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение", - добавила Петрова.