Первые платные путепроводы в Подмосковье начнут строить в 2018 г. через Большое кольцо МЖД

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Строительство участка региональной автодороги "Звенигород - Колюбакино - Нестерово" с путепроводом через железнодорожные пути у платформы Саввинская Слобода Большого кольца МЖД в Одинцовском районе и путепровода у платформы Акулово в Наро-Фоминском районе Подмосковья начнется вместе с реконструкцией автодороги "Кубинка - Наро-Фоминск" в 2018 году.

Как сообщили в министерстве транспорта Московской области, это первые платные путепроводы в регионе, стоимость проезда легковых автомобилей по ним будет составлять до 42 рублей по расчетам на 2018 год.

"Максимальный размер платы за проезд в ценах 2018 года не должен превышать 42 рублей для легкового автомобиля первой группы, 84 рублей - для второй группы и 168 рублей за проезд ТС третьей группы", - говорится в сообщении.

1 группа - легковые автомобили с габаритной высотой не более 2 метров, 2 группа - легковые автомобили с багажником габаритной высотой от 2 метров и другие ТС габаритной высотой от 2,0 до 2,6 метра и 3 группа - транспортные средства габаритной высотой 2,6 метра и более. Спецтранспорт и общественный транспорт (за исключением маршрутных такси и междугородних автобусов) будут пользоваться путепроводами бесплатно.

Путепроводы решат транспортные проблемы разделенных железной дорогой Наро-Фоминского и Одинцовского районов. Сейчас интенсивность движения грузовых поездов растет, и на закрытых переездах скапливаются автомобильные пробки. Всего срок платной эксплуатации путепроводов у платформ Акулово и Саввинская Слобода составит 20 лет, отмечается в сообщении.

Строительство и проектирование выполнит ООО "Е.С.К." за собственные средства на правах концессионера. Компания будет эксплуатировать эти дороги и путепроводы на возмездной основе, собирая доход в свою пользу. "Это первые региональные дорожные проекты, которые будут полностью реализованы за счет внебюджетных источников", - прокомментировал министр транспорта Московской области Игорь Тресков. Объем частных инвестиций составит порядка 1,6 млрд рублей.