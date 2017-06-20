В Подмосковье планируют разработать стандарт географических ярмарок для муниципалитетов

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Министерство потребительского рынка и услуг Московской области рассматривает возможность разработки стандарта географических ярмарок, где будет продаваться продукция только того муниципалитета, который ее проводит. Первая подобная ярмарка успешно прошла в Орехо-Зуевском районе и теперь власти хотят тиражировать этот опыт, говорится в сообщении министерства.
"Возможно, что мы разработаем стандарт географических ярмарок - краткое руководство по организации специализированной ярмарки под ключ", - цитируется в сообщении министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.
Географические ярмарки позволят сформировать пулы производителей, которые, в первую очередь, должны продавать свои товары в "родных" муниципалитетах, ранее сообщало министерство.
Также такие ярмарки развивают кругозор потребителей области, добавил Посаженников.
"Как показала ярмарка - многие из местных жителей и не знали, что на территории Орехово-Зуевского района выпускают защитные перчатки и рукавицы, пластмассовые ведра, матрешки, а также сыры, колбасы и разнообразные мясные деликатесы", - сказал он.
Власти Подмосковья определили на 2017 год более 300 площадок для проведения ярмарок, сообщалось ранее. Всего сезонных, тематических и ярмарок выходного дня в Подмосковье в 2017 году должно пройти 7 тысяч.