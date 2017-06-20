Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.06:
$ 58.58
€ 65.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Подмосковье планируют разработать стандарт географических ярмарок для муниципалитетов

Москва Московская область
20 июня, 17:16 UTC+3

Для проведения ярмарок в 2017 году власти Подмосковья выделили более 300 площадок

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Министерство потребительского рынка и услуг Московской области рассматривает возможность разработки стандарта географических ярмарок, где будет продаваться продукция только того муниципалитета, который ее проводит. Первая подобная ярмарка успешно прошла в Орехо-Зуевском районе и теперь власти хотят тиражировать этот опыт, говорится в сообщении министерства.

"Возможно, что мы разработаем стандарт географических ярмарок - краткое руководство по организации специализированной ярмарки под ключ", - цитируется в сообщении министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Географические ярмарки позволят сформировать пулы производителей, которые, в первую очередь, должны продавать свои товары в "родных" муниципалитетах, ранее сообщало министерство.

Также такие ярмарки развивают кругозор потребителей области, добавил Посаженников.

"Как показала ярмарка - многие из местных жителей и не знали, что на территории Орехово-Зуевского района выпускают защитные перчатки и рукавицы, пластмассовые ведра, матрешки, а также сыры, колбасы и разнообразные мясные деликатесы", - сказал он.

Власти Подмосковья определили на 2017 год более 300 площадок для проведения ярмарок, сообщалось ранее. Всего сезонных, тематических и ярмарок выходного дня в Подмосковье в 2017 году должно пройти 7 тысяч.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Мне нужна твоя одежда". Как старые вещи получают новую жизнь
"Трудовая армия была настоящим концлагерем": потомок крымских немцев о истории семьи
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Фото
14
Последствия шквального ветра в Москве и области
9
Ракетный полк с системами С-400 поднят по тревоге в Подмосковье
12
В подмосковном Алабине начались тренировки военных к Параду Победы на Красной площади
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Fox: истребитель РФ приблизился к американскому самолету-разведчику над Балтийским морем
2
США внесли 38 лиц и организаций в список санкций против РФ
3
Sky: силы международной коалиции сбили сирийский беспилотник
4
Банк России отмечает рост объемов выдачи фальшивых купюр в банкоматах
5
Делу — время: как последние поправки в Трудовой кодекс отразятся на зарплате
6
Глава МВД уверен, что дело о гибели якобы пьяного ребенка в Балашихе дойдет до суда
7
Новейший автомат АК-12 прошел все этапы опытно-войсковой эксплуатации
Темы дня
Загрузка...
Реклама