Подъезд к Жуковскому с трассы М-5 перекроют в июле из-за "МАКС-2017"

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Проезд к подмосковному городу Жуковскому с трассы М-5 "Урал" перекроют с 18 по 23 июля в связи с проведением Международного авиационно-космического салона "МАКС-2017", который пройдет с 18 по 23 июля. Об этом сообщает в среду Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"Движение транспорта будет ограничено для всех транспортных средств за исключением автомобилей граждан, проживающих в городе Жуковском либо имеющих специальные пропуска для транзитного транспорта", - говорится в сообщении.

Движение автомобилей также будет ограничено на участках дорог Москва - Жуковский в Раменском районе, с 32 по 35 километр, и Москва - Жуковский - аэропорт Быково, с 0 по 4 километр в сторону Жуковского.

Кроме того, перекроют некоторые улицы в самом Жуковском: улицы Гагарина, Чкалова, Жуковского, Туполева, Горького, Праволинейная, Кооперативная, Наркомвод, Мичурина, Мясищева, Дугина, Жуковского, Дзержинского. В Раменском ограничения затронут улицу Электрификации и круговое движение в сторону города Жуковский.

Авиасалон МАКС-2017 пройдет в подмосковном Жуковском с 18 по 23 июля. В нем будет участвовать 130 иностранных компаний, в том числе "Сафран", "Талес", "Боинг", "Эрбас" и другие.