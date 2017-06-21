Подъезд к Жуковскому с трассы М-5 перекроют в июле из-за "МАКС-2017"

На Дальнем Востоке построят перегрузочный комплекс для МТК "Приморье-2"Транспорт 21 июня, 13:22
Активные участники донорского движения "Швабе" получили наградыНовости партнеров 21 июня, 13:19
Иностранные тренеры продолжат работу с женской сборной России по керлингуСпорт 21 июня, 13:08
Власти Петербурга не получили нареканий на работу транспорта на Кубке конфедерацийСпорт 21 июня, 13:06
В Швеции игромания будет приравнена к алкоголизму и наркозависимостиОбщество 21 июня, 13:04
Супруг королевы Великобритании госпитализирован в связи с инфекциейОбщество 21 июня, 13:02
Источник: Меркель и Макрон рекомендуют саммиту ЕС продлить санкции в отношении РФМеждународная панорама 21 июня, 12:56
Баранова: неудача россиянок на ЧЕ по баскетболу выявила системные проблемы в командеСпорт 21 июня, 12:55
Алексей Учитель представил в Минкультуры музыкальную детскую сказкуКультура 21 июня, 12:54
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Проезд к подмосковному городу Жуковскому с трассы М-5 "Урал" перекроют с 18 по 23 июля в связи с проведением Международного авиационно-космического салона "МАКС-2017", который пройдет с 18 по 23 июля. Об этом сообщает в среду Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
"Движение транспорта будет ограничено для всех транспортных средств за исключением автомобилей граждан, проживающих в городе Жуковском либо имеющих специальные пропуска для транзитного транспорта", - говорится в сообщении.
Движение автомобилей также будет ограничено на участках дорог Москва - Жуковский в Раменском районе, с 32 по 35 километр, и Москва - Жуковский - аэропорт Быково, с 0 по 4 километр в сторону Жуковского.
Кроме того, перекроют некоторые улицы в самом Жуковском: улицы Гагарина, Чкалова, Жуковского, Туполева, Горького, Праволинейная, Кооперативная, Наркомвод, Мичурина, Мясищева, Дугина, Жуковского, Дзержинского. В Раменском ограничения затронут улицу Электрификации и круговое движение в сторону города Жуковский.
Авиасалон МАКС-2017 пройдет в подмосковном Жуковском с 18 по 23 июля. В нем будет участвовать 130 иностранных компаний, в том числе "Сафран", "Талес", "Боинг", "Эрбас" и другие.