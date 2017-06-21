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Около 300 сигналов о незаконных свалках поступило в подмосковный ОНФ в 2017 году

Москва Московская область
21 июня, 13:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

По 284 обращениям 23 проблемы решены

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев

Губернатор Московской области Андрей Воробьев

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Активисты подмосковного отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) получили с начала текущего года около 300 обращений о возможных незаконных свалках. Об этом сообщили ТАСС в пресс- службе подмосковного отделения ОНФ по итогам встречи активистов с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

"На конец июня через "Интерактивную карту свалок" ОНФ поступило 284 обращения по Подмосковью. Из них 23 проблемы уже решены", - приводит пресс-служба отделения слова координатора проекта ОНФ "Генеральная уборка" в Московской области Сергея Андреева.

В свою очередь, координатор проекта "Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог" в Московской области Алексей Малый отметил, что активисты получили сообщение о 560 участках автодорог, которые, по мнению граждан, нуждаются в скорейшем ремонте.

Проект ОНФ "Генеральная уборка" был запущен в конце января 2017 года в связи со стартом Года экологии. В рамках проекта работает сетевой ресурс "Интерактивная карта свалок", на котором граждане могут самостоятельно отметить места, где, по их мнению, действует нелегальная свалка. На основе поступивших сигналов коммунальные службы при содействии ОНФ проверяют информацию и принимают меры по ликвидации незаконных мусорных полигонов.

Проект "Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог" был создан в феврале 2017 года. Он направлен на обеспечение участия граждан в формировании дорожной политики в регионах и улучшении качества дорог.

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