Глава Московской области предложил ужесточить наказание за организацию незаконных свалок

Россия отреагирует на введенные против нее США санкцииПолитика 21 июня, 16:32
СМИ: бывший теннисист Борис Беккер признан банкротомСпорт 21 июня, 16:31
Белорусская теннисистка Азаренко одержала победу в первом матче после рождения ребенкаСпорт 21 июня, 16:28
ФК "Динамо" не будет делать дорогих приобретений этим летомСпорт 21 июня, 16:26
Казань ожидает до трех тысяч болельщиков сборных Германии и Чили по футболуСпорт 21 июня, 16:24
Доставленный к следователю сотрудник "Аэрофлота" является свидетелемПроисшествия 21 июня, 16:15
Словацкий хоккеист "Чикаго" Госса пропустит сезон-2017/18 из-за аллергии на экипировкуСпорт 21 июня, 16:10
"Айра" сделает музей под открытым небом в рамках Кубка Кезеной-АмНовости партнеров 21 июня, 16:10
На лося — после экзамена: что может измениться в законе "Об охоте"Общество 21 июня, 16:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев предложил активистами регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) вместе инициировать законопроект об ужесточении наказания за организацию незаконных мусорных свалок. Об этом он сообщил в среду на встрече с фронтовиками в доме правительства Московской области.
"Я считаю, что у нас до сих пор, как бы мы ни старались, очень тревожная, безобразная ситуация по поводу мусора и свалок. У нас повсеместно безнаказанность среди дачников, москвичей, жителей Подмосковья. Давайте вместе с ОНФ, с опорой на их материалы, готовить законодательную инициативу, какое-то ужесточение", - сказал Воробьев.
Проблема незаконных свалок - вторая по популярности в обращениях жителей Подмосковья на этой неделе, по данным Госадмтехнадзора Московской области.
По итогам еженедельной операции "Засада" за минувшие выходные служба предотвратила выброс 27 кубометров мусора в неположенных местах. Однако на отдельно взятых выходных мая эта цифра иногда превышала 80 кубометров мусора, что сравнимо с объемом железнодорожного вагона.