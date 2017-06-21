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Глава Московской области предложил ужесточить наказание за организацию незаконных свалок

Москва Московская область
21 июня, 15:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

По данным Госадмтехнадзора Московской области, проблема незаконных свалок - вторая по популярности в обращениях жителей области на этой неделе

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев предложил активистами регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) вместе инициировать законопроект об ужесточении наказания за организацию незаконных мусорных свалок. Об этом он сообщил в среду на встрече с фронтовиками в доме правительства Московской области.

"Я считаю, что у нас до сих пор, как бы мы ни старались, очень тревожная, безобразная ситуация по поводу мусора и свалок. У нас повсеместно безнаказанность среди дачников, москвичей, жителей Подмосковья. Давайте вместе с ОНФ, с опорой на их материалы, готовить законодательную инициативу, какое-то ужесточение", - сказал Воробьев.

Проблема незаконных свалок - вторая по популярности в обращениях жителей Подмосковья на этой неделе, по данным Госадмтехнадзора Московской области.

По итогам еженедельной операции "Засада" за минувшие выходные служба предотвратила выброс 27 кубометров мусора в неположенных местах. Однако на отдельно взятых выходных мая эта цифра иногда превышала 80 кубометров мусора, что сравнимо с объемом железнодорожного вагона.

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