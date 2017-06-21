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Самые плохие дороги в Подмосковье находятся в городах Одинцово, Дубна и Дзержинский

Москва Московская область
21 июня, 15:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Жители Подмосковья отметили на интерактивной карте региона примерно 560 проблемных дорог

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Жители Подмосковья считают, что самые плохие дороги в области находятся в городах Одинцово, Дубна и в городском округе Дзержинский. Таковы данные интерактивной карты "убитых дорог", на которой все желающие отмечали проблемные участки. Об этом сообщил журналистам в среду координатор проекта "Дорожная инспекция ОНФ. Карта убитых дорог" в Московской области Алексей Малый.

"На момент реализации проекта жители Московской области отметили примерно 560 проблемных дорог. Из них большая часть относится к муниципальным дорогам (более 50%), к региональным относятся примерно 20%, и 30% отмеченных участков относятся к бесхозным землям, а также к землям лесного фонда и СНТ (садовых некоммерческих товариществ - прим. ТАСС)", - сказал он, добавив, что проект начал работать в феврале 2017 года.

Активисты ОНФ намерены направить соответствующие обращения муниципальным властям и в Главное управление дорожного хозяйства Московской области, сказал Малый.

По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игоря Трескова, 160 из 560 дорог, отмеченных жителями на портале ОНФ как проблемные, министерство внесло в план ремонта дорожного полотна на 2017 год. "С региональным отделением ОНФ мы ведем постоянный обмен информацией. Нам регулярно предоставляют информацию по всем обращениям граждан с жалобами на состояние дорог", - сказал он.

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