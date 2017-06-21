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Губернатор Подмосковья предложил ввести классификацию очередности ремонта плохих дорог

Москва Московская область
21 июня, 16:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Андрей Воробьев отметил, что в первую очередь деньги и ресурсы нужно направлять на дороги с наибольшей пропускной способностью

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил Общероссийскому народному фронту (ОНФ) совместно ввести классификацию очередности ремонта плохих дорог Подмосковья исходя из их пропускной способности. Ресурсы будут направляться в первую очередь на те участки, где поток машин больше, сообщил в среду глава региона в рамках встречи с региональным отделением ОНФ.

"Я предлагаю и нам, и ОНФ классифицировать дороги. С чем мы часто сталкиваемся, когда начинаем наводить порядок на дорогах: нам присылают фотографии маленькие населенные пункты, где живет пять человек. Но звучит эта "убитая дорога" также громко, как дорога первой и второй категории", - пояснил он.

Хорошим результатом будет, если в Московской области не останется "убитых дорог" там, где трафик оценивается в 40-60 тыс. машин, отметил губернатор. "Мы в первую очередь бросаем деньги и ресурсы, где поток машин больше. Просьба нас понять в таком подходе", - добавил он.

ОНФ в среду презентовал итоги работы проекта интерактивной карты "убитых дорог" Подмосковья с февраля 2017 года. Самые плохие дороги, по данным ресурса, находятся в городах Одинцово, Дубна и в городском округе Дзержинский. Всего жители Московской области отметили примерно 560 проблемных участков. Из них более 50% относится к муниципальным дорогам, к региональным - примерно 20%, и 30% - к бесхозным землям или землям лесного фонда и СНТ.

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