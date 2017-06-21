Более 3,5 тыс. спасателей обеспечат пожарную безопасность на выпускных в Подмосковье

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Более 3,5 тыс. спасателей будут обеспечивать пожарную безопасность во время выпускных вечеров в Подмосковье. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Московской области.
"В обеспечении пожарной безопасности в Подмосковье будет задействовано более 3,5 тыс. человек и около 1,2 тыс. единиц техники, в том числе от МЧС России 621 человек и 80 единиц техники", - сообщили в ведомстве.
Инспекторы Госпожнадзора и сотрудники МЧС провели по всех школах Подмосковья дополнительные противопожарные обследования и инструктажи по пожарной безопасности со школьниками, преподавательским составом и администрацией учреждений.
"В день проведения выпускных вечеров сотрудники МЧС России, ГИМС, волонтеры и представители добровольной пожарной охраны будут дежурить до окончания мероприятий на всех задействованных объектах, расположенных на поднадзорной территории", - добавили в ГУ МЧС.
В выпускных вечерах в Подмосковье примут участие более 95 тыс. школьников. В главке отметили, что впервые состоится общерегиональный праздник выпускников в парке "Патриот" Одинцовского района, где также будут дежурить сотрудники МЧС.