Минстрой Подмосковья намерен к 2018 г. решить проблему жилкомплекса-долгостроя на 95 домов

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Министерство строительного комплекса Московской области постарается решить проблему недостроенного жилого комплекса "Изумрудная долина" ("Валь д'Эмероль") в Одинцовском районе на 95 многоквартирных малоэтажных домов менее чем за год. Об этом сообщил первый заместитель министра Андрей Куприянов в эфире телеканала НТВ.

"Мы постараемся решить этот вопрос значительно быстрее. Быстрее года", - сказал он, отвечая на вопрос, когда областной Минстрой решит вопрос дальнейшего строительства комплекса.

Строительство ЖК "Изумрудная долина" началось в 2012 году в деревне Солманово Одинцовского района рядом с Минским шоссе и поселком Лесной городок. Проект принадлежал дочерней компании "Треста Мособлстрой-6" - ЗАО "Ипотечная компания М-6". Все дома должны были быть сданы в 2013 году, однако в эксплуатацию введены только шесть.

В январе 2017 года подмосковный Минстрой внес 25 домов комплекса, где просрочка договоров долевого участия превысила 9 месяцев, в список проблемных объектов. Общая площадь проекта составляет 205 тыс. кв. м, количество дольщиков по нему превышает 700 семей, согласно данным муниципальных СМИ.

В июле 2016 проблемный комплекс выкупил ЗАО "Базальт ППИ", после чего в феврале 2017 года новый инвестор выделил 86-89 корпуса "Изумрудной долины" в отдельный объект "Западная Голландия" и возобновил продажи квартир под новым именем.

Одинцовское отделение МВД в марте 2017 года возбудило уголовное дело в отношении лиц, действующих от имени руководства ЗАО "Ипотечная компания М-6" по заявлениям дольщиков.