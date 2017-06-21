Минстрой Подмосковья намерен к 2018 г. решить проблему жилкомплекса-долгостроя на 95 домов

Матч с португальцами стал 100-м для Акинфеева за сборную РоссииСпорт 21 июня, 18:01
Лев: непредсказуемость сборной Чили ставит перед немецкой командой много вопросовСпорт 21 июня, 17:54
Индия становится постоянным участником ИННОПРОМНовости партнеров 21 июня, 17:49
Российский боксер Тищенко вышел в полуфинал чемпионата ЕвропыСпорт 21 июня, 17:46
Португальская боль: российские футбольные болельщики ждут разгрома чемпионов ЕвропыСпорт 21 июня, 17:45
Первые комплексы по сбору медицинских отходов откроются в Ростовской области в июлеНовости партнеров 21 июня, 17:43
Российский велогонщик Закарин не примет участие в "Тур де Франс"Спорт 21 июня, 17:40
МОК объявил о заключении спонсорского соглашения с компанией IntelСпорт 21 июня, 17:29
Скулкина: российские футболисты способны держать удар на Кубке конфедерацийСпорт 21 июня, 17:26
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Министерство строительного комплекса Московской области постарается решить проблему недостроенного жилого комплекса "Изумрудная долина" ("Валь д'Эмероль") в Одинцовском районе на 95 многоквартирных малоэтажных домов менее чем за год. Об этом сообщил первый заместитель министра Андрей Куприянов в эфире телеканала НТВ.
"Мы постараемся решить этот вопрос значительно быстрее. Быстрее года", - сказал он, отвечая на вопрос, когда областной Минстрой решит вопрос дальнейшего строительства комплекса.
Строительство ЖК "Изумрудная долина" началось в 2012 году в деревне Солманово Одинцовского района рядом с Минским шоссе и поселком Лесной городок. Проект принадлежал дочерней компании "Треста Мособлстрой-6" - ЗАО "Ипотечная компания М-6". Все дома должны были быть сданы в 2013 году, однако в эксплуатацию введены только шесть.
В январе 2017 года подмосковный Минстрой внес 25 домов комплекса, где просрочка договоров долевого участия превысила 9 месяцев, в список проблемных объектов. Общая площадь проекта составляет 205 тыс. кв. м, количество дольщиков по нему превышает 700 семей, согласно данным муниципальных СМИ.
В июле 2016 проблемный комплекс выкупил ЗАО "Базальт ППИ", после чего в феврале 2017 года новый инвестор выделил 86-89 корпуса "Изумрудной долины" в отдельный объект "Западная Голландия" и возобновил продажи квартир под новым именем.
Одинцовское отделение МВД в марте 2017 года возбудило уголовное дело в отношении лиц, действующих от имени руководства ЗАО "Ипотечная компания М-6" по заявлениям дольщиков.