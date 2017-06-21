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Мощи Петра и Февронии Муромских доставят в Подмосковье 8 июля

Москва Московская область
21 июня, 18:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Ковчег с частицами мощей святых пробудет до 18 сентября в храме великомученика Димитрия Солунского в селе Дмитровское Красногорского района

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Часть мощей святых Петра и Февронии доставят в храм великомученика Димитрия Солунского в селе Дмитровское Красногорского района Московской области 8 июля, в День семьи, любви и верности. Об этом сообщили в пресс-службе Московского патриархата.

"Ковчег с частицами мощей благоверных Петра и Февронии будет пребывать в храме великомученика Димитрия Солунского с 8 июля по 18 сентября. В каждую среду и пятницу в этот период перед ковчегом священники храма будут совершать молебны святым благоверным Петру и Февронии, Муромским чудотворцам", говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, 8 июля в 8:30 утра настоятель храма вместе с прихожанами и паломниками встретят святыню у ворот Патриаршего подворья. После богослужения состоится концерт фольклорных коллективов и чаепитие. Самым маленьким паломникам в этот день будет предложено запустить в небо воздушные шары с изображением ромашки - символом святых Петра и Февронии. "Храм открыт ежедневно с 9:00 до 20:00, подробнее о расписании богослужений можно узнать по телефону +7(916)124-58-23", добавили в Патриархате.

Муромский князь Петр со своей супругой Февронией жили в XIII веке. Прославленные Русской православной церковью в лике святых они почитаются как покровители семьи и брака. Святые стали примером супружеской верности, взаимной любви и семейного счастья еще при жизни. По легенде они умерли в один день, 8 июля по новому стилю 1228 года. Их тела, положенные в разных местах, чудесным образом оказались рядом, гласит предание.

Мощи святых хранятся в храме Свято-Троицкого монастыря в Муроме. В честь супружеской пары 8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности.

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