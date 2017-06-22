В Подмосковье дополнили список средств реабилитации инвалидов

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Депутаты Московской областной думы 22 июня приняли в трех чтениях закон, дополняющий федеральный список технических средств реабилитации (ТСР) инвалидов. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Мособлдумы, перечень в том числе дополнили аккумуляторами для кресел-колясок, глюкометром с речевым выходом, подъемником для ванной, многофункциональной медицинской кроватью.
"На эти цели предполагается предусмотреть 25 млн рублей. В настоящее время ТСР для таких граждан предоставляются за счет средств Фонда социального страхования. Областной перечень ТСР будет внедрен с 1 января 2018 года", - пояснил ТАСС председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Дополнительные технические средства будет закупать министерство социального развития Московской области до 2020 года включительно. 25 млн - это бюджет проекта только на 2018 год. Объем финансирования на 2019 и 2020 года будет понятен, когда будет верстаться следующий трехлетний бюджет, пояснили ТАСС в Мособлдуме.
Законопроект об изменениях в Закон "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской области" на рассмотрение внес губернатор Московской области Андрей Воробьев, отметили в региональной думе.