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Многодетные семьи в Подмосковье смогут реже обращаться за пособием

Москва Московская область
22 июня, 12:49 UTC+3

Документы в органы соцзащиты для получения выплат нужно будет предоставлять только раз в год

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Московская областная дума в четверг приняла закон, который продлил срок действия заявлений на региональное пособие для многодетных семей с шести месяцев до года. Как сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе областной думы, получателям этих пособий нужно будет обращаться за ними только раз в год.

"Теперь семье при рождении третьего ребенка или последующих детей для получения полагающихся социальных пособий и ежемесячной денежной выплаты надо будет предоставлять в органы соцзащиты документы не каждые полгода, а только раз в год", - пояснили ТАСС в пресс-службе.

"Мне лично и коллегам-депутатам также, как и в адрес губернатора, регулярно поступали обращения от жителей с просьбами данный порядок пересмотреть. Ну и также это сократит объем бумажной работы для сотрудников уполномоченных органов", - цитируется в материалах пресс-службы председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Новые правила вступят в силу в рамках закона Московской области "О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области" с 1 августа 2017 года.

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