Мособлдума упразднила Чеховский район и сделала Чехов городом областного подчинения

"Енисей", "СКА-Нефтяник" и "Байкал-Энергия" выступят на Кубке мира по хоккею с мячомСпорт 22 июня, 13:39
Метшин: проведение Кубка конфедераций приближает Казань к мечте принять Олимпийские игрыСпорт 22 июня, 13:29
Кучма: Европа ставит Украину на колениМеждународная панорама 22 июня, 13:28
Таможня прикомандировала для работы на Кубке конфедераций студентов, владеющих языкамиСпорт 22 июня, 13:22
"Роснефть" в 2017 году планирует увеличить переработку нефти еще на 20 млн тоннЭкономика и бизнес 22 июня, 13:17
Мэр Казани пообещал подготовить граффити Месси в случае приезда аргентинцев на ЧМ-2018Спорт 22 июня, 13:14
Гордость России: Бобровский признан лучшим вратарем регулярного чемпионата НХЛСпорт 22 июня, 13:12
Сборная России по футболу провела тренировку в отелеСпорт 22 июня, 13:07
Аэропорт Домодедово привлечет кредит ING Bank в объеме до 58,9 млн евроТранспорт 22 июня, 13:05
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Московская областная дума приняла закон, который сделал подмосковный Чехов городом областного подчинения и упразднил Чеховский муниципальный район. Об этом говорится в сообщении региональной думы в четверг.
"Упразднение района носит технический характер и фактически произошло со вступлением в силу закона о формировании городского округа. Закон о преобразовании Чеховского района в городской округ был принят в мае", - уточняется в сообщении.
Парламентарии преобразуют подмосковные муниципалитеты, чтобы вопросы местного значения решались эффективнее, говорится в материалах региональной думы. Это позволит сократить сроки выработки и реализации управленческих решений и обеспечить оперативную реакцию на потребности жителей.
Депутаты областной думы уже приняли несколько законопроектов в 2017 году, формирующих новое муниципальное устройство Московской области. В городские округа были преобразованы города Озерский, Мытищи, Кашира, Егорьевск, Серебряные Пруды, Красногорск, Руза, Павлов-Посад, Зарайск, Люберцы, Луховицы, Балашиха и Королев, Истру, Наро-Фоминск, Ступино и Коломну.