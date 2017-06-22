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Мособлдума упразднила Чеховский район и сделала Чехов городом областного подчинения

Москва Московская область
22 июня, 13:41 UTC+3

Упразднение района носит технический характер и фактически произошло со вступлением в силу закона о формировании городского округа

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Московская областная дума приняла закон, который сделал подмосковный Чехов городом областного подчинения и упразднил Чеховский муниципальный район. Об этом говорится в сообщении региональной думы в четверг.

"Упразднение района носит технический характер и фактически произошло со вступлением в силу закона о формировании городского округа. Закон о преобразовании Чеховского района в городской округ был принят в мае", - уточняется в сообщении.

Парламентарии преобразуют подмосковные муниципалитеты, чтобы вопросы местного значения решались эффективнее, говорится в материалах региональной думы. Это позволит сократить сроки выработки и реализации управленческих решений и обеспечить оперативную реакцию на потребности жителей.

Депутаты областной думы уже приняли несколько законопроектов в 2017 году, формирующих новое муниципальное устройство Московской области. В городские округа были преобразованы города Озерский, Мытищи, Кашира, Егорьевск, Серебряные Пруды, Красногорск, Руза, Павлов-Посад, Зарайск, Люберцы, Луховицы, Балашиха и Королев, Истру, Наро-Фоминск, Ступино и Коломну.

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