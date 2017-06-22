В Подмосковье впервые провели испытания ГТО для инвалидов

Футболист Билялетдинов сообщил, что переговоры с клубами должны завершиться до конца июняСпорт 22 июня, 15:17
Хоккейный клуб ЦСКА продлил контракт с нападающим ПивцакинымСпорт 22 июня, 15:01
У управляющей свалкой в Балашихе компании отзывают лицензиюОбщество 22 июня, 14:51
Геркус: футболист Портнягин с высокой долей вероятности будет арендован "Уралом"Спорт 22 июня, 14:49
Прожиточный минимум за I квартал 2017 года составил 9 тыс. 909 рублейЭкономика и бизнес 22 июня, 14:36
КХЛ уверена, что "Динамо" удастся решить проблемы и достойно выступить в сезоне-2017/18Спорт 22 июня, 14:33
Илюмжинов обсудит с главой Минобрнауки интеграцию шахмат в школьную программуСпорт 22 июня, 14:24
Путин поручил перераспределить доходы от акцизов на топливо в пользу бюджетов регионовЭкономика и бизнес 22 июня, 14:23
UTair за 5 месяцев увеличила пассажирские перевозки на 22,4%, до 2,6 млн человекТранспорт 22 июня, 14:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Министерство физической культуры и спорта Московской области впервые в России провело испытания всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для инвалидов в рамках Спартакиады для людей с ограниченными возможностями здоровья. Они прошли 21 июня в Щелковском районе Подмосковья, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе министерства.
"Апробация без сомнений прошла успешно", - сказали в пресс-службе. Среди испытаний были прыжки в длину с места, бег на 30 метров, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, наклон вперед из положения сидя, подтягивание на перекладине, поднимание туловища из положения лежа на спине, метание теннисного мяча в цель, добавили в министерстве.
В пробных испытаниях ГТО приняли участие восемь специализированных детских организаций: Балашихинский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Росинка", Звенигородский психоневрологический интернат, Черкизовский психоневрологический, Орехово-Зуевский психоневрологический интернат, Куровской психоневрологический интернат, Денежниковский психоневрологический интернат, Антроповский психоневрологический интернат и средняя школа №5 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Московская область вошла в число пилотных регионов, где идея внедрения ГТО среди людей с ограниченными возможностями здоровья, будет претворяться в жизнь, отметили в министерстве.
"В 2015 году мы озвучили идею по реализации комплекса ГТО для людей с ограниченными возможностями здоровья. Несмотря на то, что несколько лет назад этот проект вызывал и скептические отзывы, тем не менее сегодня он взят на вооружение Министерством спорта России. Сейчас мы воплощаем этот замысел", - привели в пресс-службе слова министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова.
Власти разработали специальную методику, чтобы участникам испытаний было максимально комфортно, добавил он. Учитываются особенности каждой нозологической группы. "Уверен, что мы сможем развить это направление и сделать комплекс ГТО максимально доступным для всех категорий граждан", - резюмировал Терюшков.