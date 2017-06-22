В Подмосковье впервые провели испытания ГТО для инвалидов

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Министерство физической культуры и спорта Московской области впервые в России провело испытания всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для инвалидов в рамках Спартакиады для людей с ограниченными возможностями здоровья. Они прошли 21 июня в Щелковском районе Подмосковья, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе министерства.

"Апробация без сомнений прошла успешно", - сказали в пресс-службе. Среди испытаний были прыжки в длину с места, бег на 30 метров, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, наклон вперед из положения сидя, подтягивание на перекладине, поднимание туловища из положения лежа на спине, метание теннисного мяча в цель, добавили в министерстве.

В пробных испытаниях ГТО приняли участие восемь специализированных детских организаций: Балашихинский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Росинка", Звенигородский психоневрологический интернат, Черкизовский психоневрологический, Орехово-Зуевский психоневрологический интернат, Куровской психоневрологический интернат, Денежниковский психоневрологический интернат, Антроповский психоневрологический интернат и средняя школа №5 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Московская область вошла в число пилотных регионов, где идея внедрения ГТО среди людей с ограниченными возможностями здоровья, будет претворяться в жизнь, отметили в министерстве.

"В 2015 году мы озвучили идею по реализации комплекса ГТО для людей с ограниченными возможностями здоровья. Несмотря на то, что несколько лет назад этот проект вызывал и скептические отзывы, тем не менее сегодня он взят на вооружение Министерством спорта России. Сейчас мы воплощаем этот замысел", - привели в пресс-службе слова министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова.

Власти разработали специальную методику, чтобы участникам испытаний было максимально комфортно, добавил он. Учитываются особенности каждой нозологической группы. "Уверен, что мы сможем развить это направление и сделать комплекс ГТО максимально доступным для всех категорий граждан", - резюмировал Терюшков.