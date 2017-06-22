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Средний чек в летних кафе Подмосковья составляет 500 рублей

Москва Московская область
22 июня, 17:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Самые высокие цены зафиксированы в Домодедове, Химках, Реутове и Протвине

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© Максим Шеметов/ТАСС

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Средний чек в сезонных летних кафе Московской области составил примерно 500 рублей. Таковы данные мониторинга, который провели специалисты Министерства потребительского рынка и услуг Подмосковья.

"Самые высокие цены зафиксированы в городских округах Домодедово, Химки, Реутов, Протвино, здесь размер среднего чека уже превышает 1 тыс. рублей на человека", - сообщает в четверг пресс-служба министерства.

Самый маленький средний чек - в городском округе Кашира и в Можайском муниципальном районе - примерно 200 рублей на человека. Посетители летних кафе в городских округах Егорьевск и Орехово-Зуево в среднем тратят по 300 рублей. Когда проводился мониторинг, в министерстве не уточнили.

Всего таких сезонных кафе в Московской области около 500, отметили в пресс-службе. Они работают с 1 апреля до 1 ноября в соответствии с законом "О благоустройстве в Московской области".

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