Рекультивация свалки в Балашихе обойдется в 4 млрд рублей

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Стоимость рекультивации полигона твердых бытовых отходов (ТБО) "Кучино" в подмосковной Балашихе, который был закрыт по требованию президента РФ Владимира Путина, может составить 4 млрд рублей, сообщил в пятницу журналистам министр экологии региона Александр Коган.

"По нашим оценкам, это будет стоить порядка 4 млрд рублей", - сказал он.

Это максимальная сумма, добавил Коган. Точная стоимость рекультивации полигона станет известна после разработки проектно-сметной документации. На разработку проекта "оздоровления" свалки потребуется 50 млн рублей, заявка на эти средства сейчас находится в работе Московской областной думы.

Пока проект "оздоровления" свалки разрабатывается, специалисты проведут необходимые исследования и предварительные работы, потому что срочная остановка полигона без одновременного старта рекультивации может нанести серьезный вред экологии, отметил Коган. Управлять полигоном в этот период будет администрация Балашихинского городского округа, на территории которой он находится, пояснил министр.

Доставка чистого грунта на полигон начнется 25 июня, чтобы предотвратить возгорание и утечку взрывоопасного и токсичного свалочного газа в период "заморозки" мусорки, пояснил Коган. Специалисты будут постоянно пересыпать землей отходы и разработают план сбора и сжигания газа.

В рамках рекультивация полигона экологи изучат состав мусора и плотность полигона, заблокируют так называемое тело свалки, чтобы она не расползалась, отведут и очистят фильтрат, утилизируют газ, накроют всю возвышенность плотной пленкой и засыпят несколькими метрами плодородной земли. После этого на бывшем полигоне можно будет высадить деревья и использовать его как зону рекреации, резюмировал министр.

Требование президента

Кучинский полигон ТБО принимал до 90% всех коммунальных отходов Москвы, добавил Коган. Ежедневно на него свозили мусор около 800 грузовиков.

Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства потребовал закрыть полигон ТБО "Кучино" в течение месяца, после того как ему сообщили, что свалка перестанет принимать мусор к 2019 году. Вслед за этим губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился остановить работу объекта с 23 июня.

По данным экологического движения #РосЭко, полигон "Кучино" в деревне Фенино городского округа Балашиха был создан в 1964 году на месте отработанного глиняного карьера. Общая площадь свалки превышает 50 га, ежегодно она принимает до 600 тыс. тонн отходов. Жилые дома стоят в километре от полигона, а деревня Фенино - в 200 метрах, что противоречит санитарным нормам. Жители пожаловались президенту на полигон в ходе прямой линии с главой государства.