Дело по факту обмана дольщиков на 700 млн рублей возбуждено в Подмосковье

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту незаконного привлечения около 700 млн рублей граждан для участия в долевом строительстве в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

"Для строительства многоэтажек в поселке Литвиново Щелковского района генеральный директор коммерческой фирмы привлек денежные средства граждан на общую сумму около 700 млн рублей. При этом деньги были получены организацией еще до государственной регистрации договоров долевого участия ", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что строительство, которое началось в 2014 году, должно было завершиться осенью 2016 года. Однако к настоящему времени объекты возведены лишь на 20%.

Согласно информации Генпрокуратуры, по материалам проверки следственные органы возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов в крупном размере".