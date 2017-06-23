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Двое сожителей отравилась наркотиками в Подмосковье

Москва Московская область
23 июня, 19:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

Тела сожителей обнаружила мать одного из погибших

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Мужчина и женщина скончались от отравления наркотическими веществами в Истринском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Ранее некоторые СМИ сообщили об отравлении пары в Истринском районе незамерзающей жидкостью для автомобилей.

"Двое сожителей - мужчина, 1977 года рождения, и женщина, 1976 года рождения, найдены мертвыми в доме в деревни Сычевки Истринского района. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление наркотическим веществом", - сказал собеседник агентства. Тела сожителей 21 июня обнаружила мать одного из погибших.

По словам источника, правоохранители не нашли в доме погибших незамерзающую жидкость или другие неустановленные алкогольные вещества.

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