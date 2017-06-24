Следствие проверяет обстоятельства гибели женщины с ребенком, сбитых поездом в Подмосковье

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Московское межрегиональное следственное управление на транспорте (ММСУТ) СК РФ начало доследственную проверку по факту гибели 21-летней женщины с годовалым ребенком, сбитой поездом. Об этом сообщила представитель ММСУТ Татьяна Морозова.

"23 июня в 21:14 мск в районе 167-го км перегона станций Узуново - Серебрянные пруды женщина 1996 года рождения с малолетним ребенком 2016 года рождения на руках, внезапно вышла в габарит подвижного состава поезда сообщением Москва - Саратов. Из-за малого расстояния и большой скорости наезд предотвратить не удалось", - рассказала представитель ММСУТ.

От полученных травм потерпевшие скончались на месте происшествия.

Следствие проводит комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося.