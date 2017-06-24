В Подмосковье зарегистрированы заморозки в ночь на субботу

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Минувшая субботняя ночь в Московской области сопровождалась заморозками до минус 1 градуса. Об этом сообщается на сайте "Метеоновости".

"В травостое подморозило до минус 1 градуса. Пожалуй, это самая поздняя дата заморозков в Московской области", - говорится в сообщении.

Кроме того, температура в восточных районах Московского региона понижалась до плюс 5 градусов, в западных - до плюс 3,7 градуса, поясняется на сайте "Метеоновости".