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В Подмосковье зарегистрированы заморозки в ночь на субботу

Москва Московская область
24 июня, 15:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июня. /ТАСС

Кроме того, температура в западных районах столичного региона понижалась до плюс 3,7 градуса

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МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Минувшая субботняя ночь в Московской области сопровождалась заморозками до минус 1 градуса. Об этом сообщается на сайте "Метеоновости".

"В травостое подморозило до минус 1 градуса. Пожалуй, это самая поздняя дата заморозков в Московской области", - говорится в сообщении.

Кроме того, температура в восточных районах Московского региона понижалась до плюс 5 градусов, в западных - до плюс 3,7 градуса, поясняется на сайте "Метеоновости".

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