Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.06:
$ 59.66
€ 66.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Подмосковье стартовал всеармейский кинологический конкурс "Верный друг"

Москва Московская область
26 июня, 10:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

В отборочных этапах конкурса участвовали 47 команд и более 200 расчетов военных кинологов

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Всеармейский кинологический конкурс "Верный друг" стартовал на территории центра служебного собаководства ВС РФ в Дмитровском районе Московской области - он пройдет с 26 июня по 3 июля в рамках Армейских международных игр "АрМИ-2017". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"В состязаниях принимают участие 11 команд в составе 55 расчетов (вожатый и служебная собака). Во всеармейском этапе принимают участие лучшие кинологи, - победители окружных, этапов видов и родов войск ВС РФ, команд из четырех военных округов и Северного флота, Воздушно- космических сил России, Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-десантных войск, 470 учебного центра служебного собаководства Вооруженных Сил Российской Федерации центральных органов военного управления Минобороны России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в отборочных этапах конкурса принимало участие 47 команд и более 200 расчетов военных кинологов.

Участники всеармейского этапа будут соревноваться в "дог биатлоне" (индивидуальная гонка с двумя огневыми рубежами для стрельбы из мелкокалиберной винтовки), "защитной службе" (задержание, досмотр и конвоирование нарушителя), эстафете в командах из четырех участников с собаками на дистанцию 1,6 км.

В российской армии более 3,5 тысяч собак несут войсковую службу на всей территории страны.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
"Вас не выселять, а расстреливать надо": депортация крымских болгар
Фото
14
Последствия шквального ветра в Москве и области
9
Ракетный полк с системами С-400 поднят по тревоге в Подмосковье
12
В подмосковном Алабине начались тренировки военных к Параду Победы на Красной площади
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Газпром" получает предложения о продолжении "Турецкого потока" в Европу
2
"Авада Кедавра, Гарри Поттер!": как Джоан Роулинг убивает свой волшебный мир
3
Клименко назвал анархичной позицию Дурова в споре с Роскомнадзором
4
СМИ: CNN ужесточает правила публикаций материалов о России
5
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
6
Янукович готов принять участие в суде и задать вопросы первым лицам государства
7
Антон Силуанов: мы за ценой не постоим
Темы дня
Загрузка...
Реклама