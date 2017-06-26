В Подмосковье стартовал всеармейский кинологический конкурс "Верный друг"

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Всеармейский кинологический конкурс "Верный друг" стартовал на территории центра служебного собаководства ВС РФ в Дмитровском районе Московской области - он пройдет с 26 июня по 3 июля в рамках Армейских международных игр "АрМИ-2017". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
"В состязаниях принимают участие 11 команд в составе 55 расчетов (вожатый и служебная собака). Во всеармейском этапе принимают участие лучшие кинологи, - победители окружных, этапов видов и родов войск ВС РФ, команд из четырех военных округов и Северного флота, Воздушно- космических сил России, Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-десантных войск, 470 учебного центра служебного собаководства Вооруженных Сил Российской Федерации центральных органов военного управления Минобороны России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в отборочных этапах конкурса принимало участие 47 команд и более 200 расчетов военных кинологов.
Участники всеармейского этапа будут соревноваться в "дог биатлоне" (индивидуальная гонка с двумя огневыми рубежами для стрельбы из мелкокалиберной винтовки), "защитной службе" (задержание, досмотр и конвоирование нарушителя), эстафете в командах из четырех участников с собаками на дистанцию 1,6 км.
В российской армии более 3,5 тысяч собак несут войсковую службу на всей территории страны.