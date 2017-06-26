В Подмосковье возбудили дело на застройщика, не сдавшего жилье дольщикам на 700 млн рублей

Бегун Алексеев, дисквалифицированный за допинг, готов вернуть бронзу ОИ-2008Спорт 26 июня, 11:43
Первая партия мальков русского осетра выпущена в водоемы по экопрограмме Крымского мостаОбщество 26 июня, 11:37
Пассажиропоток "Аэрофлота" в 2017 г. вырастет на 17%, до 34 млн человекТранспорт 26 июня, 11:36
В Москве объявлен желтый уровень опасности из-за грозы с градомОбщество 26 июня, 11:30
Бернарду Силва пропустил тренировку сборной Португалии в Петербурге из-за травмыСпорт 26 июня, 11:29
Дисквалифицированные легкоатлеты Капачинская и Алексеев пока не вернули медали ОИСпорт 26 июня, 11:26
При поддержке ТАСС пройдет первый Всероссийский водный конгрессНовости агентства 26 июня, 11:12
СМИ: Казахстан ограничил допуск российских инновационных вагонов на свою сеть желдорогТранспорт 26 июня, 11:09
Южноуральский ученый разработал уникальный проект по созданию новых монокристалловНовости партнеров 26 июня, 11:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении гендиректора строительной компании, не сдавшей в срок жилье участникам долевого строительства на 700 млн рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.
Основанием для возбуждения дела стали материалы проверки прокуратуры.
"Установлено, что для строительства многоэтажек в поселке Литвиново генеральный директор коммерческой фирмы привлек денежные средства граждан на общую сумму около 700 млн рублей. При этом деньги были получены организацией еще до государственной регистрации договоров долевого участия", - сообщили в прокуратуре.
Строительство, которое началось в 2014 году, должно было завершиться осенью прошлого года. Однако к настоящему времени объекты возведены лишь на 20%.
По материалам Щелковской городской прокуратуры в отношении директора строительной фирмы возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 200.3 УК РФ ("Привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов в крупном размере"). Эта статья была введена в УК лишь в минувшем году и грозит виновному обязательными, исправительными или принудительными работами, либо лишением свободы на срок до 2 или до 5 лет.
При этом обвиняемый освобождается от уголовной ответственности, если сумма привлеченных средств возмещена в полном объеме или им приняты меры, в результате которых объект недвижимости введен в эксплуатацию.