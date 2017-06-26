В Подмосковье возбудили дело на застройщика, не сдавшего жилье дольщикам на 700 млн рублей

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении гендиректора строительной компании, не сдавшей в срок жилье участникам долевого строительства на 700 млн рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

Основанием для возбуждения дела стали материалы проверки прокуратуры.

"Установлено, что для строительства многоэтажек в поселке Литвиново генеральный директор коммерческой фирмы привлек денежные средства граждан на общую сумму около 700 млн рублей. При этом деньги были получены организацией еще до государственной регистрации договоров долевого участия", - сообщили в прокуратуре.

Строительство, которое началось в 2014 году, должно было завершиться осенью прошлого года. Однако к настоящему времени объекты возведены лишь на 20%.

По материалам Щелковской городской прокуратуры в отношении директора строительной фирмы возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 200.3 УК РФ ("Привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов в крупном размере"). Эта статья была введена в УК лишь в минувшем году и грозит виновному обязательными, исправительными или принудительными работами, либо лишением свободы на срок до 2 или до 5 лет.

При этом обвиняемый освобождается от уголовной ответственности, если сумма привлеченных средств возмещена в полном объеме или им приняты меры, в результате которых объект недвижимости введен в эксплуатацию.