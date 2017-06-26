Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.06:
$ 59
€ 66.08
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Подмосковье расширят границы природного заказника для защиты черных аистов

Москва Московская область
26 июня, 18:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Министерство экологии и природопользования региона не оглашает название природного заказника, чтобы желающие увидеть черных аистов не доставили им дискомфорта

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Министерство экологии и природопользования Московской области расширит границы одного из государственных природных заказников на западе Подмосковья, чтобы защитить от туристов и браконьеров гнездо редких черных аистов. Об этом сообщили ТАСС в министерстве, отметив, что эти краснокнижные птицы впервые за 100 лет свили гнездо в Подмосковье и вывели птенца.

"Министерство внесло изменения в государственную программу "Экология и окружающая среда Подмосковья" на 2017-2026 годы, предусмотрев в 2017 году реорганизацию государственного природного заказника регионального значения, расположенного вблизи гнезда, с расширением его территории для включения в границы места гнездования черного аиста", - сказали в министерстве.

Название природного заказника министерство не называет, чтобы желающие увидеть редких птиц не доставили им дискомфорта.

Последний раз черные аисты гнездились в Подмосковье в 20-х годах прошлого века. В настоящее время они занесены в Красную книгу России, а также в Красные книги Белоруссии, Болгарии, Таджикистана, Узбекистана, Украины и Казахстана. Этот вид птиц пострадал от вырубки лесов, осушения болот и браконьерства.

Черный аист - скрытная птица. В отличие от белого аиста, строящего гнезда вблизи поселений, он выбирает для гнездования глухие участки леса, окруженные озерами или болотами. Эта птица гнездится раз в год в кронах старых деревьев на высоте до 20 метров. Кладку, которая может составить от четырех до семи яиц, оба родителя высиживают вместе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Символ солнца: в Новосибирске отпраздновали день Ивана Купалы
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
Фото
14
Последствия шквального ветра в Москве и области
9
Ракетный полк с системами С-400 поднят по тревоге в Подмосковье
12
В подмосковном Алабине начались тренировки военных к Параду Победы на Красной площади
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Гроза и град не повлияли на работу городского транспорта Москвы
2
AP: в администрации Трампа возникли разногласия по встрече с Путиным
3
"Газпром" получает предложения о продолжении "Турецкого потока" в Европу
4
В Свердловской области найдены потерявшиеся бабушка с внуком
5
Дуров: ослабление шифрования в мессенджерах приведет к подрыву нацбезопасности
6
Верховный суд США частично восстановил действие иммиграционного указа Трампа
7
В Москве сносят ДК имени Серафимовича
Темы дня
Загрузка...
Реклама