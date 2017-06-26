В Подмосковье расширят границы природного заказника для защиты черных аистов

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Министерство экологии и природопользования Московской области расширит границы одного из государственных природных заказников на западе Подмосковья, чтобы защитить от туристов и браконьеров гнездо редких черных аистов. Об этом сообщили ТАСС в министерстве, отметив, что эти краснокнижные птицы впервые за 100 лет свили гнездо в Подмосковье и вывели птенца.

"Министерство внесло изменения в государственную программу "Экология и окружающая среда Подмосковья" на 2017-2026 годы, предусмотрев в 2017 году реорганизацию государственного природного заказника регионального значения, расположенного вблизи гнезда, с расширением его территории для включения в границы места гнездования черного аиста", - сказали в министерстве.

Название природного заказника министерство не называет, чтобы желающие увидеть редких птиц не доставили им дискомфорта.

Последний раз черные аисты гнездились в Подмосковье в 20-х годах прошлого века. В настоящее время они занесены в Красную книгу России, а также в Красные книги Белоруссии, Болгарии, Таджикистана, Узбекистана, Украины и Казахстана. Этот вид птиц пострадал от вырубки лесов, осушения болот и браконьерства.

Черный аист - скрытная птица. В отличие от белого аиста, строящего гнезда вблизи поселений, он выбирает для гнездования глухие участки леса, окруженные озерами или болотами. Эта птица гнездится раз в год в кронах старых деревьев на высоте до 20 метров. Кладку, которая может составить от четырех до семи яиц, оба родителя высиживают вместе.