Около 800 незаконных рекламных конструкций осталось ликвидировать в Подмосковье

КРАСНОГОРСК, 27 июня. /ТАСС/. Около 800 незаконных дорожных рекламных конструкций осталось убрать в Подмосковье к 1 июля. Об этом во вторник сообщил первый замруководителя Главного управления по информационной политике Московской области Александр Менчук.

"Демонтаж незаконных дорожных рекламных конструкций является обязанностью муниципальных образований. На сегодняшний день на контроле управления находится 760 незаконных рекламных конструкций. С 16 мая еще восемь муниципальных образований ликвидировали полностью незаконные рекламные конструкции. На сегодняшний день в 22 муниципальных образованиях незаконные рекламные образования отсутствуют", - сказал он.

По его словам, 31 муниципалитет входит в зеленую зону по числу незаконных рекламных конструкций: там доля такой рекламы не превышает 5%.

Как пояснил Менчук журналистам, с 2013 года, когда был проведен первый мониторинг, незаконная реклама составляла 40% от всего числа конструкций. "Сегодня в 10 раз меньше по сравнению с 2013 годом. Динамика положительная также с начала этого года: почти 2 тыс. конструкций демонтировано, осталось 760. Мы выйдем в "ноль" и обеспечим недопущение установки новых конструкций", - отметил он.

Губернатор региона Андрей Воробьев пригрозил увольнением ответственным за демонтаж незаконной рекламы, если не будут выполняться процедуры по ликвидации таких конструкций.

"Незаконная реклама во всех районах должна быть исключена. Обратите внимание те, кто оказался в красной зоне, если не будут сделаны соответствующие мероприятия по выходу из красной зоны, те, кто отвечает за рекламу, должны быть уволены", - сказал он.

Ранее Воробьев проучил ликвидировать все незаконные рекламные конструкции на территории региона к 1 июля текущего года.