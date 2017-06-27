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Около 500 га леса уничтожено в Подмосковье в результате шквала в мае

Москва Московская область
27 июня, 11:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Ранее ущерб лесному хозяйству области от непогоды местные власти не озвучивали

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Около 500 га леса уничтожено в Подмосковье в результате шквала, который обрушился на Московский регион 29 мая. Об этом сообщил во вторник руководитель комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников на заседании регионального правительства.

Ранее ущерб лесному хозяйству области от непогоды местные власти не озвучивали.

"Недавно прошел ураган, по нашим оценкам, погибло порядка 500 га леса. Мы проведем санитарные мероприятия. Те деревья, которые вывалило ураганом, вырубим, посадим молодой лес", - сказал Советников отвечая на вопрос ТАСС.

Шквалистый ветер 29 мая в Москве и Подмосковье унес жизни 18 человек. Всего пострадали около 200 человек. Скорость порывов ветра местами достигала 31 м/с, шквал сопровождался ливнем и градом. Сильный ветер ронял опоры линий электропередачи и деревья, срывал кровлю с домов.

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