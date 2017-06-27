Последствия эпидемии короеда в лесах Подмосковья ликвидируют к концу 2018 года

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Комитет лесного хозяйства Московской области планирует ликвидировать последствия эпидемии жука-короеда в лесах Подмосковья к концу 2018 года, сообщил во вторник глава ведомства Иван Советников.

Короед-типограф повредил около 4% площади лесов региона или 74 тыс. гектаров. Эпидемия развилась на фоне засухи в области в 2010 году.

"За 2017 год и за 2018 год мы планируем полностью ликвидировать последствия (эпидемии короеда-типографа - прим. ТАСС), а именно - осуществить санитарно-оздоровительные мероприятия на площади 11,8 тысячи гектаров, восстановить лес на 12,4 тысячи гектарах", - сказал Советников, выступая на заседании подмосковного правительства.

Ранее глава комитета сообщал, что ситуация с эпидемией нормализовалась, - это позволит вдвое сократить сплошные санитарные рубки в подмосковных лесах.

Вместе с тем, отметил Советников, вдвое вырастут объемы уборки неликвидной древесины (не имеющей реальной стоимости - прим. ТАСС). "На этот год мы запланировали чуть более 3 тыс. гектаров сплошных санитарных рубок, 1,2 тыс. гектаров выборочных санитарных рубок и 2,7 тыс. гектаров уборки неликвидной древесины", - заключил он.