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В Подмосковье обнаружено и обезврежено 160 боеприпасов времен ВОВ с начала года

Москва Московская область
27 июня, 12:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

В лесном массиве Клинского района спасатели обнаружили три авиационные бомбы

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Взрывотехники управления МЧС по Московской области обнаружили и обезвредили 160 боеприпасов времен Великой Отечественной войны с начала 2017 года по данным на 27 июня.

Количество найденных боеприпасов выросло по сравнению с прошлым годом из-за активизации строительных, дорожных и дачных работ, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

"Из последних находок спасателей - три авиационные бомбы времен Великой Отечественной войны, найденные в лесном массиве Клинского района" - отметили в аппарате запмреда областного правительства.

Самые распространенные среди опасных находок - артиллерийские снаряды, авиабомбы, инженерные боеприпасы, минометные мины и патроны, добавили в пресс-службе.

При обнаружении любого боеприпаса необходимо сообщить по единому номеру "112", указывают спасатели. Трогать или пытаться самостоятельно обезвредить обнаруженное устройство нельзя.

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