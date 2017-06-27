Хлопонин: власти должны устранить негативные для проживающих вблизи "Кучино" факторы

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Власти должны в первую очередь сосредоточить усилия на устранении негативных факторов, влияющих на людей, проживающих вблизи "Кучино". Об этом заявил вице-премьер Александр Хлопонин.

"Вопрос, который также является принципиально важным, это организация процесса по реализации проекта рекультивации. Уже сегодня мы слышим в СМИ информацию о том, что на этом месте (на полигоне "Кучино" - прим. ТАСС) что-то построят, в том числе, превратят это в место отдыха, курорт. Я считаю, преждевременно анонсирование подобных проектов, поэтому я попросил бы сосредоточить усилия на устранении всех факторов, которые негативно влияют на жизнедеятельность граждан, которые проживают вблизи этого полигона", - сказал Хлопонин на заседании в правительстве РФ.

Хлопонин поручил определить объемы и источники финансирования проекта.

"Я прошу очень внимательно отнестись к выполнению этого пункта. Есть различные оценки стоимости проведенных работ, они также, к сожалению, сегодня анонсируется в СМИ, средства называются колоссальные - чуть ли не 4-5 млрд руб. В преддверии обозначения этих средств мы должны понимать о самом проекте, который должен быть утвержден, согласован, определен с точки зрения экологической безопасности и так далее", - добавил он.

Закрытие полигона в Балашихе

В четверг, 22 июня, на совещании с членами правительства Путин потребовал закрыть полигон ТБО "Кучино" в течение месяца после того как ему сообщили, что свалка перестанет принимать мусор к 2019 году. Вслед за этим губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился остановить работу объекта с 23 июня.

По данным экологического движения "РосЭко", свалка была создана в 1964 году на месте отработанного глиняного карьера. Общая площадь полигона превышает 50 га.