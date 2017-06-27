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Власти Подмосковья определят самые популярные продукты в магазинах и на рынках региона

Москва Московская область
27 июня, 15:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

На основе проведенного мониторинга министерство потребительского рынка и услуг Московской области составит линейку социально-важных продуктов

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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Министерство потребительского рынка и услуг Московской области проведет мониторинг продаж во всех сегментах розничной торговли в регионе, чтобы определить самые востребованные виды продовольствия и составить социально-важную продуктовую линейку. Об этом во вторник сообщает пресс-служба министерства.

"На первом этапе мониторинг будет проходить только в магазинах сетевой розничной торговли. Мы перейдем к мониторингу локальных сетей, отдельных самостоятельных магазинов, а также нестационарной торговли, сбору информации о покупках на рынках и ярмарках региона", - говорится в сообщении.

Также предметом анализа станет средний чек жителя Подмосковья в продовольственном магазине. Пока министерство располагает предварительными данными по продажам в магазинах сетей "О'Кей", "Дикси", "Виктория" и "Х5" ("Пятерочка", "Перекресток", "Карусель"). Так, средний чек в магазинах "О'кей" составляет от 700 до 1,8 тыс. рублей, в "Дикси" - порядка 350 рублей, в "Виктории" - 500 рублей. В "Пятерочке" средний чек оказался на уровне 446 рублей, в "Перекрестке"- 604 рублей, в "Карусели" - 1,165 тыс. рублей.

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