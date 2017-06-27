Средства с утерянного проездного "Стрелка" можно будет перенести на новый через интернет

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области разрабатывает возможность переноса средств с утерянной единой транспортной карты "Стрелка" на новый проездной через личный кабинет на сайте системы. Об этом сообщил заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Святослав Иванов.

"В ближайших планах - запустить услугу переноса средств с утерянной транспортной карты на новую через личный кабинет на сайте", - сказал Иванов, слова которого приводятся в сообщении министерства во вторник.

Также министерство и оператор проекта ООО "ЕТК" (принадлежит дочерней компании Сбербанка АО "УЭК") вместе доработали функционал мобильного приложения и личного кабинета "Стрелка". Например, утерянный проездной можно будет заблокировать со смартфона или с компьютера. Дополнительно к этому появился виджет, который позволяет следить за балансом карты прямо на рабочем экране смартфона.

Привязать карту к своей учетной записи в системе можно будет, сканировав штрих-код проездного с помощью смартфона. Для безопасности разработчики добавили возможность заблокировать вход в приложение по отпечатку пальца. В мае 2017 года "ЕТК" выпустила новый формат проездного - в виде брелока. К настоящему моменту такие карточки приобрели более 2 тыс. пассажиров.

О проекте

Правительство Московской области начало реализовывать проект по созданию единой транспортной карты Подмосковья в 2014 году. Оператором проекта на конкурсной основе стала дочерняя структура "УЭК". Ранее подобные масштабные инфраструктурные изменения в России осуществлялись за счет бюджета.

Проект рассчитан на семь лет до 2021 года. За это время специально созданная "УЭК" компания "Единая транспортная карта" (ЕТК) должна сформировать единую систему общественного транспорта в Московской области, обеспечить поступление оперативной и достоверной информации о пассажирских перевозках и прозрачный контроль оплаты проезда за счет снижения доли наличных средств.

ЕТК также должна внедрить современные автоматизированные технологии контроля пассажиропотока и оплаты проезда на общественном транспорте и интегрировать структуру с другими транспортными системами для возможности оплаты проезда универсальной картой на общественном транспорте других регионов.

Сейчас "Стрелку" используют 1,8 млн человек. Транспортная карта принимается во всех видах общественного транспорта Подмосковья. На проездной можно записать разовый билет или абонемент для проезда на пригородных поездах по всем железнодорожным направлениям.