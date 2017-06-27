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СК проверяет данные о свалке в Подмосковье рядом с парком в память о погибших в ВОВ

Москва Московская область
27 июня, 16:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Следователи установят степень вреда, причиненного окружающей среде и жителям деревни Афинеево

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Следственный комитет проверяет телесюжет о свалке рядом с парком "Лес Победы" в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщили в Главном следственном управлении (ГСУ) СК РФ по Московской области.

"Сюжет о жителях деревни Афинеево Московской области, которые борются с ухудшающейся экологической обстановкой, прошел в эфире одного из федеральных телеканалов. В нем сообщается о том, что на участок рядом с берегом реки ежедневно свозится мусор, вода в колодцах деревни уже не пригодна для употребления. Помимо этого, в 100 метрах от свалки существует парк "Лес Победы" в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, сделанный местными жителями", - отметили в ГСУ.

В сюжете отмечается, что собственники земли объявились в прошлом году с документами, оформленными еще в 1990-е годы. До этого администрация не знала, что участок приватизирован.

В рамках проверки следователи дадут всестороннюю правовую оценку вопросам, связанным с отчуждением земель в пользу коммерческой организации, а также действиям должностных лиц, которые согласовывали работы по размещению отходов.

"Следователями будет также установлена степень и тяжесть вреда, причиненного окружающей среде и жителям деревни. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - подчеркнули в ГСУ.

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