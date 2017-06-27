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Прокуратура проверит власти в Наро-Фоминске после сюжета о свалке возле "Леса Победы"

Москва Московская область
27 июня, 16:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Специалисты дадут правовую оценку действиям органов местного самоуправления, контролирующих органов и собственника земельного участка

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Прокуратура Московской области организовала проверку по сюжету на одном из федеральных телеканалов о свалке мусора, угрожающей уничтожить высаженный в Наро-Фоминском районе "Лес Победы".

В подмосковной прокуратуре сообщили, что "как следует из сюжета, в реку Десну, протекающую в деревне Афинеево городского поселения Апрелевка Наро-Фоминского района, сбрасываются нечистоты и строительный мусор. Земельный участок, расположенный на берегу, засыпан глиной и строительными отходами".

По словам местных жителей, есть вероятность уничтожения высаженного ими "Леса Победы" в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

Проведение проверки поручено Наро-Фоминской городской прокуратуре, которая даст правовую оценку действиям органов местного самоуправления, контролирующих органов и собственника земельного участка.

Ранее Главное следственное управление СК РФ по Московской области сообщило, что начало доследственную проверку, в ходе которой будет дана всесторонняя правовая оценка вопросам, связанным с отчуждением земель в пользу коммерческой организации, а также действиям должностных лиц, которые согласовывали работы по размещению отходов, а также установлена степень вреда, причиненного окружающей среде и жителям деревни.

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