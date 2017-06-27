В Подмосковье завели дело в отношении мусоровывозящей компании за восьмиметровую свалку

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Инспекторы Эконадзора Подмосковья завели административное дело в отношении ООО "НПП Эковториндустрия", которое занимается сбором, транспортировкой и переработкой коммунальных отходов в городском округе Электросталь, за нарушение правил утилизации мусора и создание восьмиметровой свалки. Об этом сообщили в министерстве экологии и природопользования Московской области.

"Инспекторы начали административное расследование в отношении ООО "НПП Эковториндустрия. Поводом для возбуждения дела стало обращение жителя города, заявившего о нарушениях правил обращения с отходами", - говорится в сообщении.

Свалка на производственной площадке компании не была защищена от атмосферных осадков. Кроме того, на месте находится несанкционированная установка для сжигания отходов, а в воздухе ощущается стойкий запах гари, перечислили нарушения компании в Минэкологии региона.

Грубые нарушения правил обращения с отходами наказываются штрафом в размере до 250 тыс. рублей для юридических лиц, напомнили в министерстве.

Помимо этого, ведомство может в судебном порядке добиваться приостановки деятельности нарушителя на срок до 90 суток.