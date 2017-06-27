В Подмосковье завели дело в отношении мусоровывозящей компании за восьмиметровую свалку

Студенты СПбГУ разработали уникальный прибор ночного видения для смартфоновНовости партнеров 27 июня, 18:10
ФИФА опубликовала полную версию доклада Гарсии о выборах стран-хозяек ЧМ-2018 и ЧМ-2022Спорт 27 июня, 18:07
Жуков отметил важность допуска РУСАДА к тестированию в свете предстоящих Игр-2018Спорт 27 июня, 18:06
Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов обсудил с Асадом на Хмеймиме действия по борьбе с ИГПолитика 27 июня, 18:03
Ивлев: РУСАДА продолжит взаимодействие с WADA по полному восстановлению своего статусаСпорт 27 июня, 18:01
Мутко: в докладе Гарсии о коррупции в ФИФА не может быть ничего против РоссииСпорт 27 июня, 17:55
Васильева: российская наука находится на взлетеНаука 27 июня, 17:49
Сантуш: игру чилийцев в полуфинале Кубка конфедераций очень сложно предсказатьСпорт 27 июня, 17:39
Украину атакует компьютерный вирус, блокированы сотни интернет-ресурсовМеждународная панорама 27 июня, 17:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Инспекторы Эконадзора Подмосковья завели административное дело в отношении ООО "НПП Эковториндустрия", которое занимается сбором, транспортировкой и переработкой коммунальных отходов в городском округе Электросталь, за нарушение правил утилизации мусора и создание восьмиметровой свалки. Об этом сообщили в министерстве экологии и природопользования Московской области.
"Инспекторы начали административное расследование в отношении ООО "НПП Эковториндустрия. Поводом для возбуждения дела стало обращение жителя города, заявившего о нарушениях правил обращения с отходами", - говорится в сообщении.
Свалка на производственной площадке компании не была защищена от атмосферных осадков. Кроме того, на месте находится несанкционированная установка для сжигания отходов, а в воздухе ощущается стойкий запах гари, перечислили нарушения компании в Минэкологии региона.
Грубые нарушения правил обращения с отходами наказываются штрафом в размере до 250 тыс. рублей для юридических лиц, напомнили в министерстве.
Помимо этого, ведомство может в судебном порядке добиваться приостановки деятельности нарушителя на срок до 90 суток.