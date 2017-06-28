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Количество абортов в Подмосковье с начала года снизилось почти на 12%

Москва Московская область
28 июня, 11:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Медико-психологическое консультирование для отказа от аборта прошли 6011 жительниц Московской области

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Жительницы Московской области сделали на 11,8% меньше абортов за пять месяцев 2017 года к уровню аналогичного периода прошлого года - всего более 5 тыс., сообщил в среду официальный портал губернатора и правительства Подмосковья.

Однако от абортов отказались только 16% женщин, обратившихся за консультацией в январе - мае.

"Всего медико-психологическое консультирование (чтобы отказаться от аборта - примечание ТАСС) прошли 6011 женщин. За указанный период 976 женщин пожелали сохранить беременность после прохождения доабортного консультирования с психологами, юристами и врачами", - говорится в сообщении.

По итогам всего 2016 года от абортов в Московской области отказались почти 19% или 3 тыс. женщин из 15,7 тыс., которые обратились за прерыванием беременности, следует из данных Минздрава региона. Несмотря на работу психологов, 12778 женщин в Подмосковье в прошлом году сделали аборт.

Всего в Подмосковье работают 53 родовспомогательных учреждения. Кабинеты медико-социальной помощи, где организованы консультации психологов и юристов, созданы только в 17 из них.

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