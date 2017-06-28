Минэкологии Подмосковья предлагает ввести льготы на вывоз мусора при его раздельном сборе

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КРАСНОГОРСК, 28 июня. /ТАСС/. Министерство экологии Московской области предложило ввести льготные тарифы для компаний, которые будут заниматься раздельным сбором отходов. Об этом в среду на заседании правительства сообщил министр экологии региона Александр Коган.
"Мы будем выходить с инициативой создать систему стимулов для всех, кто будет заниматься раздельным сбором отходов. Установить пониженный тариф за уплату за сбор и транспортировку отходов и повышенный для тех, кто раздельным сбором отходов не занимается", - сказал он.
Ранее сообщалось, что Московская область намеревалась в ближайшее время внедрить систему раздельного сбора мусора в 13 пилотных муниципалитетах еще до принятия поправок в федеральный закон. Этими муниципалитетами станут: Волоколамск, Красногорск, Солнечногорск, Химки, Дубна, Мытищи, Ивантеевка, Ногинск, Балашиха, Шатура, Домодедово, Озеры и Подольск. Ранее контейнеры для раздельного сбора мусора уже установили в Мытищах, Химках и Реутове.
Первичной сортировкой займутся сами жители - они будут распределять мусор по двум контейнерам. В "сухой" бокс должны попадать отходы, пригодные для повторного использования (стекло, пластик, аллюминий). В "мокрый" контейнер будут выбрасывать пищевые отходы, а также растения и листву, собранные после уборки дворов. Более глубокой сортировкой займется управляющая компания.