Минэкологии Подмосковья предложило Москве вывозить мусор за пределы области

КРАСНОГОРСК, 28 июня. /ТАСС/. Министерство экологии Московской области предложило властям Москвы рассмотреть возможность утилизировать мусор за пределами Подмосковья. Об этом сообщил министр экологии области Александр Коган в ходе заседания правительства.

"Вчера на совещании мы убедительно обратились к Москве по поводу того, чтобы рассмотреть альтернативные возможности вывоза отходов за территорию Московской области. Я знаю, что такие варианты Москва рассматривает. То есть вывоз отходов за территорию Московской области", - сказал он.

В Подмосковье на утилизацию и переработку ежегодно поступает более 10 млн тонн коммунальных отходов, из них Москва создает более 7 млн тонн, сообщал ранее Коган. Остаточная вместимость подмосковных полигонов составляет около 38 млн тонн, по данным министерства.

Вопрос утилизации отходов в Московской области обострился после закрытия крупного полигона ТБО Кучино в Балашихинском округе по требованию президента РФ Владимира Путина. Жители близлежащих домов пожаловались президенту 15 июня в ходе прямой линии на запах с этой свалки и ее быстрый рост. Полигон принимал до 600 тыс. тонн отходов в год, из них до 90% поступало из столицы.

Власти Москвы, операторы полигонов Московского региона и мусоровывозящие компании в настоящий момент разрабатывают новую схему вывоза мусора, который должен был быть захоронен в "Кучино".