СК проверит действия сотрудника ГИБДД о злоупотреблении полномочиями в Подмосковье

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Следственный комитет проверяет телесюжет о сотруднике полиции, пытавшемся защитить магазин супруги, где был выявлен некачественный алкоголь, от рейда правоохранителей и активистов в Раменском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"Сюжет о том, как сотрудник ГИБДД попытался защитить продуктовый магазин жены, где торговали некачественным алкоголем, от рейда полицейских и общественников, прошел в эфире одного из федеральных телеканалов. В сюжете сообщается о том, что активисты общественной организации "Офицеры России" вместе с полицейскими участвовали в рейде - проверяли гастрономы на предмет торговли некачественным алкоголем", - сообщили в ГСУ.

В частном магазине в Раменском были выявлены серьезные нарушения, однако задержать хозяйку торговой точки правоохранители не смогли. На месте появился муж владелицы магазина - сотрудник ГИБДД - и попытался договориться с правоохранителями. Когда он понял, что договориться не получается, посадил супругу в машину и увез.

В рамках проверки следователи дадут всестороннюю правовую оценку действиям сотрудника полиции. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.