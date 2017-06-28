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Более 400 детских площадок Подмосковья представляют опасность

Москва Московская область
28 июня, 17:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Наибольшее количество бесхозных детских площадок зафиксировано в Красногорске, Балашихе и Рошале

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Почти 3% или 445 детских площадок в Подмосковье никому не принадлежат и поэтому представляют опасность для здоровья детей. Об этом в среду сообщил заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Пестов.

"Главам муниципальных образований поручено до конца летнего периода завершить работу по постановке на учет бесхозяйных детских площадок и закреплению ответственных за их эксплуатацию", - цитирует Пестова его пресс-служба. По словам зампреда, это позволит своевременно демонтировать и менять все опасные и неисправные элементы площадок.

Больше всего бесхозяйных детских площадок расположено в городских округах Красногорск, Балашиха, Рошаль, а также в Солнечногорском, Щелковском, Шатурском, Волоколамском и Воскресенском муниципальных районах.

Количество бесхозяйных детских площадок в 2015 году достигало почти 2 тыс., добавили в пресс-службе. Таким образом, их число за три неполных года сократилось более чем в четыре раза.

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