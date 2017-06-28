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Число автобусов с кондиционерами в Подмосковье увеличилось на 20% в 2017 году

Москва Московская область
28 июня, 17:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Сейчас в автопарке есть более 3 тыс. автобусов с кондиционерами

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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Крупнейший государственный перевозчик Московской области - компания Мострансавто - в 2017 году на 20% увеличил количество автобусов с кондиционерами по сравнению с 2016 годом, до 3,6 тыс. Это почти 80% всего автопарка предприятия, сообщает в среду пресс-служба Мострансавто.

"Кондиционерами оборудованы автобусы различного класса: ЛиАЗ-5292 и ЛиАЗ-4292, "Газель Next", Mercedes-Benz Conecto, Hyundai Universe, несколько модификаций "ГолАЗ", а также различные версии Setra и Man Lion’s", - приводит пресс-служба слова генерального директора предприятия Владислава Мурашова.

Ранее сообщалось, что в преддверии лета специалисты Мострансавто провели техническое обслуживание систем кондиционирования в автобусах.

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