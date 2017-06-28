Число автобусов с кондиционерами в Подмосковье увеличилось на 20% в 2017 году

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Крупнейший государственный перевозчик Московской области - компания Мострансавто - в 2017 году на 20% увеличил количество автобусов с кондиционерами по сравнению с 2016 годом, до 3,6 тыс. Это почти 80% всего автопарка предприятия, сообщает в среду пресс-служба Мострансавто.
"Кондиционерами оборудованы автобусы различного класса: ЛиАЗ-5292 и ЛиАЗ-4292, "Газель Next", Mercedes-Benz Conecto, Hyundai Universe, несколько модификаций "ГолАЗ", а также различные версии Setra и Man Lion’s", - приводит пресс-служба слова генерального директора предприятия Владислава Мурашова.
Ранее сообщалось, что в преддверии лета специалисты Мострансавто провели техническое обслуживание систем кондиционирования в автобусах.