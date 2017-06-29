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Управляющие компании Подмосковья будут штрафовать за отсутствие информационных стендов

Москва Московская область
29 июня, 11:39 UTC+3

Должностные лица будут вынуждены платить штраф в размере 3 тыс. рублей, юридические - 10 тыс. рублей

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Власти Московской области ввели штраф для управляющих компаний многоквартирных домов за отсутствие информационных стендов в доступном для жителей месте, где они могли бы узнать актуальную информацию о деятельности компании, ремонтах, авариях и отключениях. Об этом в четверг сообщил заместитель председателя правительства Подмосковья Дмитрий Пестов.

"Во многих случаях стенды не наполняются информацией, используются в качестве досок для частных объявлений и коммерческой рекламы. Именно поэтому правительством Московской области инициирован ввод административной ответственности для управляющих компаний", - цитирует Пестова его пресс-служба.

Также отсутствие информационных стендов во дворах не позволяет жителям принять полноценное участие в обсуждении реализуемых проектов в рамках губернаторских программ "Мой подъезд" (программа ремонта подъездов в области) и "Светлый город" (программа модернизации уличного освещения в регионе).

Соответствующая новая статья 6.5.1 регионального Кодекса об административных нарушениях вступит в силу с 1 июля 2017 года, отмечается в сообщении пресс-службы. Штраф для должностных лиц в составит 3 тыс. рублей, для юридических лиц - 10 тыс. рублей, следует из новой версии Кодекса.

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