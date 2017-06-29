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СК проверяет обстоятельства получения травмы 3-летней девочкой на качелях в Подмосковье

Москва Московская область
29 июня, 11:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

После падения с качелей ребенок был госпитализирован

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Следователи устанавливают обстоятельства травмирования 3-летней девочки на детской площадке в Балашихинском районе Подмосковья. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"Как установлено следствием, днем 28 июня 3-летняя девочка вместе со старшими братом и сестрой находилась на детской площадке у одного из домов на улице Колхозной микрорайона Железнодорожный. Упав с качелей, она получила травмы головы и была госпитализирована", - сказали в ГСУ.

В настоящее время следователи осматривают место происшествия. Они проверят соответствие игрового комплекса нормам ГОСТа и дадут правовую оценку должностным лицам, ответственным за его техническое обслуживание и эксплуатацию. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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