За последние пять лет число официальных пляжей в Подмосковье выросло в три раза

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Количество официальных пляжей в Подмосковье, отвечающих требованиям безопасности, возросло в три раза за последние пять лет. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Московской области.

"Так, если в 2012 году в регионе было лишь 63 места для отдыха на воде, то в 2014 году - уже 80, в 2015 году - 130, в 2016 году - 156, а в этом году их будет 189. В тех местах, где раньше были "дикие" пляжи, сейчас ведется обустройство и переоборудование их в официальные зоны отдыха", - рассказали в ГУ МЧС.

Обеспечивать безопасность людей на водных объектах в Подмосковье будут 62 государственных инспектора и 41 плавсредство, включая судна на воздушной подушке, катера, мотолодки, гидроциклы и другую технику.