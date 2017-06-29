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Кабмин планирует выделить 350 млн руб. на строительство Центра реабилитации для детей

Москва Московская область
29 июня, 13:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Центр планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Правительство РФ выделит 150 миллионов рублей в 2018 году и 200 миллионов рублей в 2019 году на строительство Федерального детского реабилитационного центра (ФДРЦ) на 200 коек в подмосковном Подольске, говорится в проекте постановления кабмина, опубликованного на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке к документу сообщается, что на проектирование ФДРЦ уже выделено более 97 миллионов рублей. Начало строительства этого Центра запланировано на 2018 год, а срок ввода в эксплуатацию - 2023 год.

"Федеральной адресной инвестиционной программой на 2017-2019 годы на софинансирование строительства Объекта предусмотрены средства в объеме 150 000,0 тыс. рублей в 2018 году и 200 000,0 тыс. рублей в 2019 году", - говорится в пояснительной записке к документу.

Общая площадь Центра составит более 45 тыс. кв. метров.

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