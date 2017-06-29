Фестиваль сыра в Московской области планируют сделать ежегодным

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Министерство потребительского рынка и услуг Подмосковья разрабатывает символику фирменного областного Фестиваля сыра, который планируют сделать ежегодным после успешного проведения первого подобного мероприятия в Одинцовском районе в минувшие выходные. Об этом в четверг сообщил министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников.
"Фестиваль сыра может стать регулярным и фирменным мероприятием Подмосковья", - приводит его слова пресс- служба министерства.
Первый Фестиваль сыра прошел в минувшие выходные на одной из крупнейших ярмарочных площадок Московской области - Одинцовском подворье. Мероприятие посетили более 20 тыс. человек. На фестивале приготовили 25 килограммов фондю из сыра с голубой плесенью, с паприкой, шафраном и кориандром.
Посетители купили порядка 1,4 тонны сыра. Больше всего жителям Подмосковья понравились кавказские, домашние и полутвердые сыры.
Сейчас министерство выбирает дату следующего Фестиваля сыра, добавил Посаженников. "Нашим областным муниципалитетам очень понравился данный формат, и поступают заявки и предложения по новым площадкам", - сказал он.