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Минобразования Подмосковья предлагает сдавать экзамены в колледжах по системе Worldskills

Москва Московская область
29 июня, 13:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Министр образования области Марина Захарова считает, что все специальности и направления среднего профессионального образования должны "в конечном итоге иметь независимую оценку качества"

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Итоговые экзамены в системе среднего профессионального образования - в техникумах и колледжах - должны сдаваться по системе Worldskills Russia, считает министр образования Московской области Марина Захарова.

"Я считаю, что все специальности и направления, которым сегодня обучаются наши студенты в среднем профессиональном образовании, должны в конечном итоге иметь независимую оценку качества, а это и есть международный стандарт. Если студент сдал этот экзамен, то мы говорим о том, что его знания в этой области соответствуют международным стандартам", - сказала Захарова на пресс-конференции в четверг.

По мнению Захаровой, благодаря демонстрационному экзамену, который оценивают независимые эксперты и сами работодатели, авторитет среднего профессионального образования может повыситься.

В свою очередь руководитель направления департамента регионального развития и внедрения демонстрационного экзамена Союза Worldskills Russia Елена Сумакова добавила, что в следующую сессию в подмосковных учреждениях профессионального образования экзамены будут принимать эксперты из других стран.

"Буквально на прошлой неделе к нам приезжали эксперты из Казахстана и участвовали в оценке экзамена в Москве. Это был обмен опытом. Мы такую практику будем использовать в следующую сессию", - сказала Сумакова.

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