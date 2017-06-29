Минобразования Подмосковья предлагает сдавать экзамены в колледжах по системе Worldskills

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Итоговые экзамены в системе среднего профессионального образования - в техникумах и колледжах - должны сдаваться по системе Worldskills Russia, считает министр образования Московской области Марина Захарова.

"Я считаю, что все специальности и направления, которым сегодня обучаются наши студенты в среднем профессиональном образовании, должны в конечном итоге иметь независимую оценку качества, а это и есть международный стандарт. Если студент сдал этот экзамен, то мы говорим о том, что его знания в этой области соответствуют международным стандартам", - сказала Захарова на пресс-конференции в четверг.

По мнению Захаровой, благодаря демонстрационному экзамену, который оценивают независимые эксперты и сами работодатели, авторитет среднего профессионального образования может повыситься.

В свою очередь руководитель направления департамента регионального развития и внедрения демонстрационного экзамена Союза Worldskills Russia Елена Сумакова добавила, что в следующую сессию в подмосковных учреждениях профессионального образования экзамены будут принимать эксперты из других стран.

"Буквально на прошлой неделе к нам приезжали эксперты из Казахстана и участвовали в оценке экзамена в Москве. Это был обмен опытом. Мы такую практику будем использовать в следующую сессию", - сказала Сумакова.