Гроза с дождем и градом, а также сильный ветер ожидаются в Подмосковье 30 июня

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. МЧС Подмосковья распространило экстренное предупреждение об ухудшении погоды в пятницу, 30 июня, - ожидаются сильный дождь, гроза, град и ветер с порывами до 20 м/с. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"В Московской области в пятницу ожидаются неблагоприятные метеорологические условия: дождь, местами сильный, гроза, град, порывы ветра до 20 м/с", - сообщили в ведомстве.

Спасатели Подмосковья советуют жителям области в целях безопасности заранее закрыть окна в помещениях и предупреждают, что во время непогоды есть вероятность повреждения линий электропередачи, частичного повала деревьев, повреждения широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, которые могут привести, в частности, к повреждению автотранспорта и затору на дорогах.

В случае сильного ветра машину необходимо припарковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, а также на улице обходить шаткие строения.

Кроме того, в МЧС Подмосковья советуют жителям региона избегать нахождения рядом с сооружениями повышенного риска - мостами, эстакадами, трубопроводами, линиями электропередачи и опасными промышленными объектами